به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان با اعلام نتایج بخش حضوری درس تاریخ این جشنواره گفت: در مرحله کشوری، طیبه پیشرو، فاطمه پایدار و سعیده روستا از استان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه شدند و بار دیگر توانمندی علمی و حرفه‌ای معلمان استان را به نمایش گذاشتند.

رضایی این موفقیت را حاصل پشتکار، خلاقیت و به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس دانست و افزود: جشنواره الگو‌های تدریس برتر فرصت مناسبی برای تبادل تجربه‌های آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی، یادگیری و شناسایی معلمان خلاق و اثرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به فرهنگیان برگزیده، خانواده‌های آنان و جامعه آموزشی استان، تأکید کرد: حمایت از نوآوری‌های آموزشی و تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد است.