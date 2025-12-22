۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به مالباختگان فضای مجازی در سمیرم بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام شکایت مبنی بر برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکیشان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ محمود رضا صادقی افزود: در بررسی ها، یک متهم که با ترفند ارسال لینک جعلی ابلاغیه قضائی از طریق پیامک ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از ۳ مالباخته کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی با اشاره بازگرداندن وجوه کلاهبرداری شده مالباختگان ادامه داد: شهروندان مراقب کلاهبرداری اینترنتی باشند و در صورت مشاهده هرگونه جرایم فضای مجازی با شماره تلفن‌های ۰۳۱۳۱۱۰و۰۹۶۳۸۰به صورت شبانه روزی تماس بگیرند.