پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۳۵۳ پلاک از اراضی کشاورزی خرمآباد با مساحت ۳۳۸ هزار هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،علی کردعلیوند با اشاره به اینکه رفع تداخلات اراضی، یکی از مهمترین اقدامات در راستای حمایت از کشاورزان است اظهار کرد: با تعیین تکلیف اراضی و صدور سند مالکیت، کشاورزان میتوانند با اطمینان بیشتر و در شرایطی قانونی، به توسعه تولیدات کشاورزی خود بپردازند.
به گفته وی تاکنون ۳۵۳ پلاک از اراضی کشاورزی خرمآباد با مساحت ۳۳۸ هزار هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این موضوع نهتنها امنیت مالکیت کشاورزان را تضمین میکند، بلکه زمینهساز رونق اقتصادی شهرستان و توسعه پایدار بخش کشاورزی خواهد شد.
وی افزود: این طرح شامل ۳۵۳ پلاک از اراضی شهرستان خرمآباد است که به دلیل تداخلات ثبتی و نقشهای، درگذشته امکان صدور سند برای آنها وجود نداشت.
مدیر امور اراضی استان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر رفع مشکلات حقوقی کشاورزان، باعث افزایش امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای قانونی در بخش کشاورزی خواهد شد.
وی افزود: با صدور اسناد مالکیت، کشاورزان میتوانند از اعتبار بیشتری در هنگام اخذ تسهیلات بانکی و سرمایهگذاریهای جدید برخوردار شوند. همچنین این اقدام در راستای حمایت از حقوق قانونی کشاورزان، به تثبیت مالکیت آنها بر اراضی کشاورزیشان منجر خواهد شد.
کردعلیوند اظهار کرد: امیدواریم که با ادامه این روند، شاهد رفع تداخل بیشتر اراضی کشاورزی شهرستان خرمآباد باشیم و کشاورزان بتوانند با خیالی آسودهتر و با استفاده از تسهیلات و امکانات موجود، در جهت افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود معیشت خود گام بردارند.