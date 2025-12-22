امیر هادی بایرامی قاری روشندل و حافظ کل قرآن، پس از کسب مقام نخست در مسابقات جهانی حفظ قرآن در اندونزی، با استقبال همشهریان و فعالان فرهنگی و قرآنی، وارد اردبیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بایرامی، در بین بیش از ۱۶۰ شرکت کننده، مقام نخست را کسب کرد.

نابغه قرآنی اردبیلی «امیرهادی بایرامی» که رتبه اول مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم نابینایان کشور اندونزی را کسب کرده بود در فرودگاه اردبیل مورد استقبال مسئولان و قرآن دوستان استان اردبیل قرار گرفت.

«امیرهادی بایرامی» نماینده شایسته جمهوری اسلامی ایران، در مسابقات بین المللی حفظ کل قرآن کریم در کشور اندونزی بود که توانست رتبه اول در این سری مسابقات را از آن خود کند.

بایرامی حفظ قرآن کریم را از ۵ سالگی شروع کرد و با حفظ ۵ جزء عزم خود را جزم کرد تا حافظ کل قرآن کریم شود و در ۸ سالگی با همت و تلاش خود و پدر و مادرش توانست کل قرآن کریم را حفظ کند.

مسابقات بین المللی حفظ کل قرآن کریم نابینایان هر ساله به همت جمعیت «الحفاظ و القرآء» وابسته به سازمان اسلامی نهضت العلماء اندونزی در دو رشته تلاوت و حفظ ۳۰ جزء قرآن کریم ویژه آقایان برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ این مسابقات با حضور قاریانی از کشور‌های عضو سازمان آسه‌آن (کشور‌های جنوب شرق آسیا) و از سوی این سازمان به میزبانی کشور اندونزی برگزار می‌شود.