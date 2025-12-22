رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: گفتمان‌سازی پیش‌اجلاسیه‌های نماز در مدارس، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ اقامه نماز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان گفت: گفتمان‌سازی پیش‌اجلاسیه‌های نماز در مدارس، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ اقامه نماز است.

صمدی با اشاره به برگزاری بیش از ۷۰۰ پیش‌اجلاسیه‌های نماز در مناطق ۲۵ گانه استان گفت: با گفتمان‌سازی پیش‌اجلاسیه‌های نماز در مدارس و مناطق آموزشی، بحمدالله جریان شناسایی، معرفی و تجلیل از فعالان اقامه نماز از سطح مدرسه تا ستاد به‌خوبی شکل گرفته است و این حرکت برکات فراوانی در ترویج فرهنگ دینی داشته است.

وی افزود: در مناطق ۲۵‌گانه آموزش و پرورش، فضای پرنشاطی در زمینه تعمیق و توسعه فرهنگ اقامه نماز ایجاد شده است و همکاران محترم با عشق و اخلاص در مسیر تحقق این فریضه الهی گام برمی‌دارند که قدردان زحمات یکایک همکارانم از صف تا ستاد هستم.

صمدی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش‌اجلاسیه‌های نماز در مدارس تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، در بهمن‌ماه اجلاسیه‌های شهرستانی نماز برگزار می‌شود تا دستاورد‌های فرهنگی مدارس در سطح گسترده‌تری به اشتراک گذاشته شود و فعالان اقامه نماز تجلیل شوند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همه فرهنگیان و مدیرانی که در این حوزه تلاش می‌کنند و با اشاره به برگزاری اجلاسیه استانی نماز بصورت ابتکاری و استفاده از ظرفیت تمام نهاد‌های فرهنگی، ابراز امیدواری کرد با استمرار این مسیر نورانی، فرهنگ اقامه نماز در مدارس هر روز پویاتر و مؤثرتر جلوه کند.