آرزو ذکایی‌فر با اشاره به رویکرد فرایندمحور سامانه اشتغال بهزیستی گفت: این سامانه برای نخستین‌بار براساس نیاز واقعی مددجویان طراحی شده و از مرحله شناسایی و ارزیابی آغاز و تا اتصال به الگوهای اشتغال و پشتیبانی پس از اشتغال ادامه می‌یابد. به گفته وی، این سامانه به‌عنوان یک پایگاه اطلاعاتی جامع، وضعیت شغلی تمامی مددجویان ۱۸ تا ۶۵ سال را در بخش‌های دولتی و غیردولتی پوشش می‌دهد.

وی افزود: تمامی پرونده‌های مددجویان تحت پوشش مراکز غیردولتی و مراکز مثبت زندگی وارد سامانه شده و در مرحله بعد، پرونده‌های بخش دولتی نیز توسط مددکاران بارگذاری خواهد شد تا همه مددجویان دست‌کم یک‌بار از نظر وضعیت شغلی ارزیابی شوند.





رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی از برنامه‌هایی همچون ایجاد خوشه‌های محلی و صنعتی و اتصال مشاغل خانگی به شبکه تأمین، فروش و عرضه به‌عنوان بخشی از طرح‌های امسال یاد کرد.

او در پایان گفت: یکی از مزیت‌های مهم سامانه، امکان دسترسی آنلاین و گسترده برای کارفرمایان است؛ سیاست‌گذاران و کارشناسان استانی می‌توانند به‌سرعت افراد مناسب را غربال و به کارفرمایان معرفی کنند. همچنین به‌زودی بخش ویژه کارفرمایان به سامانه افزوده می‌شود تا آنان بتوانند نیازهای شغلی، تعداد نیرو، نوع فعالیت و حتی نوع معلولیت مورد نیاز را به‌طور مستقیم ثبت کنند.





آرزو ذکایی‌فر با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: تاکنون یک‌میلیون و ۱۱۰ هزار نفر در سامانه خدمات اشتغال بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان حدود ۷۰۰ هزار نفر مورد ارزیابی شغلی قرار گرفته‌اند. بیشترین گروه‌های تحت پوشش نیز به ترتیب شامل حوزه توانبخشی، حوزه اجتماعی و اعضای مؤثر خانواده بوده‌اند.





به گفته رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی، افرادی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده‌اند از نظر وضعیت شغلی، توانایی کار، تمایل به اشتغال و مهارت‌های شغلی بررسی می‌شوند. مرحله تکمیلی ارزیابی نیز برای گروه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال شامل بررسی وضعیت جسمانی و روانی، ویژگی‌های فردی، مهارت‌ها، گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای و سوابق شغلی است.





وی ادامه داد: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، تسهیلگران شغلی افراد را دسته‌بندی می‌کنند. کسانی که توانایی کار دارند اما فاقد شغل و گواهینامه مهارتی هستند، براساس استعداد، رغبت فردی و نیاز بازار کار به دوره‌های آموزشی معرفی می‌شوند تا هدایت شغلی منطبق با واقعیت‌های بازار کار انجام شود.





ذکایی‌فر گفت: بخشی از متقاضیان دارای گواهینامه فنی و حرفه‌ای هستند. در این موارد، تسهیلگر شغلی وظیفه اهلیت‌سنجی را بر عهده دارد تا مشخص شود فرد آمادگی دریافت تسهیلات شغلی را دارد یا خیر. در صورت تأیید، فرد وارد مسیر خوداشتغالی یا اشتغال متصل به بیمه کارفرمایی خواهد شد؛ در غیر این صورت به دوره کارورزی سه تا شش‌ماهه زیر نظر استادکار معرفی و پس از آن دوباره ارزیابی می‌شود.­