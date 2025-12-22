مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از آغاز اجرای جدی قانون صیانت از زبان و ادبیات فارسی خبر داد و گفت به واحد‌های تجاری و مسکونی که از نام‌های غیر فارسی استفاده کرده‌اند، تذکر و اخطار داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام دانشی با اشاره به ضرورت پاسداشت زبان فارسی، افزود: در راستای حفظ هویت ایرانی و اسلامی، تمامی فروشگاه‌ها، مراکز، مؤسسات و واحد‌های تجاری و مسکونی موظف‌اند از عناوین و نام‌های فارسی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: استفاده از نام‌های غیر فارسی و بیگانه مغایر با قانون بوده و دستگاه‌های مسئول با هدف صیانت از فرهنگ و ادبیات فارسی، روند نظارت و برخورد قانونی با متخلفان را دنبال خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب قانون و با رویکرد فرهنگی انجام می‌شود و هدف اصلی آن، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و ترویج زبان فارسی در فضای عمومی جامعه است.