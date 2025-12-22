پخش زنده
آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه اعتکاف موجب تقویت روحیه معنوی در انسان و اجتماع میشودگفت:اعتکاف فرصت بسیار ارزندهای است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در دیدار اعضای ستاد برگزاری و هیئت علمی اعتکاف گفت: یکی از ثمرات این نظام اسلامی را ترویج مسائل معنوی دانست و با اشاره به این نکته که اعتکاف در مباحث فقهی ما وجود داشته، اما در جامعه چندان مطرح نبود مگر نزد برخی خواص، افزودند: به برکت انقلاب اسلامی، مردم بهویژه جوانان با این سنت معنوی آشنا شدند و امروز از این فرصت بهرهمند میگردند.