روند اجرای طرحهای عمرانی آذربایجان غربی و عوامل فنی برای پیشرفت و توسعه این طرحها بررسی و ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.
در این جلسه روند اجرای طرحهای استان و عوامل فنی برای پیشرفت و توسعه این طرحها بررسی و ارزیابی شد.
همچنین مسائلی، چون محدودیتهای اعتباری، مشکلات تملک اراضی، شرایط فصلی و مسائل مرتبط با تأمین مصالح مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع ارائه شد.
مدیران حاضر نیز گزارشهایی از وضعیت فعلی طرحهای راهسازی، درصد پیشرفت فیزیکی پروژهها و زمانبندی تکمیل آنها ارائه کردند.