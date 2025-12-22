فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر تقویت توانمندی‌ها و آمادگی‌های امنیتی، فرهنگی و اجتماعی سپاه در خراسان جنوبی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفر به خراسان جنوبی و بازدید از طرح‌ها و اقدامات سپاه انصارالرضا (ع) و دیدار با کارکنان و فرماندهان، با تاکید بر تلاش و حرکت جهادی کارکنان سپاه خواستار حفظ آمادگی‌های همه جانبه در حوزه‌های مختلف و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم در استان شد.

سردار پاکپور با اشاره به اینکه خراسان جنوبی یک استان مرزی است و در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دارد افزود: با همه این شرایط این استان در بسیاری از موضوعات امنیتی، فرهنگی، اعتقادی و حتی سیاسی جزو استان‌های بسیار پیشرو در کشور به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اجرای درست طرح محله محور بسیج در کشور، به برشمردن وظایف بسیج و پایگاه‌های مقاومت بسیج در محله پرداخت و گفت: بسیج در این طرح باید ارتباطی باشد بین مراکز دولتی و محله برای رفع مشکلات مردم و البته مهمتر از آن وظیفه تامین امنیت محله را به عهده دارد.

در این دیدار مسئولان سپاه انصارالرضا (ع) نیز به ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در حوزه‌های مختلف ماموریتی خود پرداختند.