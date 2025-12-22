معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان از استقرار کامل نیرو‌ها و تجهیزات لازم برای اجرای طرح عملیات زمستانه در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ هادی نظری، گفت: هم اکنون ۴۰۰ نیروی انسانی و ۲۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و نیمه‌سنگین در راهدارخانه‌های استان به‌طور کامل مستقر شده‌اند. این نیرو‌ها و تجهیزات از تاریخ ۱۵ آذر ماه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: امسال چندین دستگاه جدید خریداری شده است که پس از نصب تجهیزات نهایی، ظرف یک ماه آینده به ناوگان اضافه می‌شوند و این امر به تقویت عملکرد راهداری استان نسبت به سال گذشته کمک خواهد کرد.

نظری گفت: سیاست اصلی راهداری، تجهیز محور‌ها و مسیر‌های ارتباطی استان به سامانه‌های هوشمند است.

وی افزود: با وجود اینکه استان زنجان حدود ۶ هزار کیلومتر راه ارتباطی دارد، استفاده از روش سنتی پایش از طریق گشت‌های سیار که نیازمند زمان زیادی بود، در حال جایگزینی با سامانه‌های مدرن است.

معاون راهداری در پایان، از رانندگان خواست پیش از عزیمت، حتماً از طریق سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir یا نرم‌افزار موبایلی ۱۴۱ از وضعیت راه‌های کشور و استان مطلع شوند و در زمان بارش‌های احتمالی، استفاده از زنجیر چرخ را الزامی بدانند.