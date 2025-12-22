به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این دورهمی با ارزش و مقدس با اهدا گلباران و نثار فاتحه با آرمان‌های شهدای والامقام و بنیان گذار انقلاب اسلامی و بیعت دو باره با رهبر معظم انقلاب و ادامه راه شهدا در این ایام یلدایی تجدید میثاق شد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بوکان در این مراسم گفت: شهدا با نثار جان خود، درس گذشت و فداکاری به ما آموختند و باید همواره قدردان آن‌ها باشیم.

صلاح امیری اظهار داشت: وجود امنیت و آرامش پایداری که در کشورمان حاکم است مرهون جانفشانی شهدا است.

وی انتقال پیام و آرمان شهدا به نسل حاضر را از وظایف اصلی و خطیر مسوولان دانست و افزود: امروزه یکی از ضروریات مهم و اساسی جامعه اسلامی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن است.