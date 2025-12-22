پخش زنده
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از قراردادهای پژوهشی و فناوری جدید این شرکت با تمرکز بر بهکارگیری هوش مصنوعی و تحول دیجیتال خبر داد و گفت: هماکنون ۲۶ قرارداد پژوهشی و فناوری در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،سید مهدیا مطهری امروز (دوشنبه، یکم دی) در آیین امضای قراردادهای منتخب پژوهشی و فناورانه شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد:
وی افزود: قراردادهایی که امروز به امضا رسید، قراردادهای جدید مبتنی بر استفاده از هوش مصنوعی و تحول دیجیتال هستند و رویکرد حاکم بر آنها، پایلوت میدانی در حوزه اکتشاف، حفاری و تولید است.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران افزود: برخی قراردادها اوایل امسال به امضا رسیده و تا پایان سال چند قرارداد دیگر نیز امضا میشود. این اقدامها از شاخصهها و نمادهای توجه مدیریت ارشد شرکت به فناوریهای نوین جهانی است.
مطهری گفت: استفاده از این فناوریها به بهرهوری بیشتر، صرفهجویی در زمان و کاهش هزینهها کمک میکند و مسیر حرکت صنعت نفت به سمت نوآوری و تحول دیجیتال را هموار میسازد.