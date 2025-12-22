پخش زنده
وزارت بهداشت فلسطین درباره خطر جدی برای جان بیماران و زخمیها در نوار غزه به علت کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در این منطقه هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در حال حاضر، داروها و تجهیزات پزشکی در دسترس نیستند و نوار غزه با کمبود شدید انواع سرم و تجهیزات آزمایشگاهی ضروری روبهرو است. بنابراین، یک خطر واقعی و بزرگ، جان بیماران و زخمیها را تهدید میکند و اگر دارو و تجهیزات پزشکی تامین نشود، مرگ در انتظار آنها خواهد بود.
دکتر علاء حلس رئیس اداره داروخانهها در غزه در کنفرانسی خبری در مجتمع بیمارستانی الشفاء غزه گفت: کمبود خدمات در درمان سرطان به بیش از ۷۰٪ رسیده که ممکن است منجر به محرومیت بیش از هزار بیمار از دریافت خدمات شود. همچنین، تعدادی از بیماران به علت عدم تکمیل روند درمانی، جان خود را از دست دادهاند. بیش از ۹۹٪ از عملهای ارتوپدی متوقف شده است. با توجه به این دادههای خطرناک و ادامه کاهش ورود کامیونهای حامل تجهیزات پزشکی به کمتر از ۳۰٪ نیاز ماهانه، وزارت بهداشت از همه طرفهای ذیربط میخواهد نقش کامل خود را در انجام اقدامات فوری ایفا کنند.
سحر غانم مدیر واحد آزمایشگاهها در بانک خون غزه گفت: فقدان تجهیزات آزمایشگاهی و داروها برای بیمارانی که به بخشهای آزمایشگاهی مراجعه میکنند، جان آنها را در معرض خطر قرار میدهد و تشخیص، درمان و پیگیری برنامههای درمانی آنها را با مشکل مواجه میکند. بسیاری از بیماران، به ویژه آنهایی که به بخشهای اورژانس، مراقبتهای ویژه، بیماران کلیوی، سرطان و بیماریهای خونی مراجعه میکنند، در معرض خطر توقف خدمات هستند.