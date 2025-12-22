به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های باشگاهی لیگ برتر بانوان که جمعه گذشته وارد مرحله برگشت شد، روز سه شنبه (۲ دی) با برگزاری دیدار‌های هفته یازدهم و دوم مرحله برگشت ادامه پیدا می‌کند.

در این هفته از رقابت‌ها و در اولین دیدار، دو تیم ستاد ملی گاز و گروه بهمن در سالن زنده یاد محمود مشحون رو در روی هم قرار می‌گیرند. گروه بهمن در شرایطی این دیدار را برگزار می‌کند که امیدوار است با ادامه برد‌های خود شرایط صعود از رده دوم را مهیا کند و صدرنشین شود؛ جایگاهی که فعلا در اختیار آکادمی بسکتبال سحر است.

این تیم هم در این هفته با کاسپین رقابت می‌کند که نتیجه ۵ دیدار از ۸ دیدار گذشته اش را واگذار کرده است و امیدوار به کسب شرایط بهتر در ادامه لیگ است. آکادمی بسکتبال سحر در رقابت با این تیم، تثبیت صدرنشینی خود را دنبال می‌کند.

نفت آبادان که هفته گذشته به دلیل امتناع فرآور شریف سبز صاحب یک بردِ بدون بازی شد هم در این هفته با آکادمی نیکا رقابت خواهد داشت. آبادانی‌ها مصمم به کسب پیروزی در این دیدار هستند تا فاصله شان با تیم‌های اول و دوم بیشتر نشود.

آخرین دیدار این هفته از رقابت‌ها هم میان فرآور شریف سبز و قهوه باتسام مشهد برگزار می‌شود. مشهدی‌ها در حالی برای بهبود وضعیت شان در میانه جدول به دنبال کسب دو امتیاز این بازی هستند که حریف شان همچنان بدون برد است.

در این هفته از رقابت ها، تیم استقلال با قرعه استراحت رو‌به‌رو است.

برنامه دیدار‌های هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر زنان به این شرح است:

سه شنبه ۲ دی

ستاد ملی گاز - گروه بهمن (ساعت ۱۱ - سالن محمود مشحون تهران)

آکادمی سحر - کاسپین تهران (ساعت ۱۳ - سالن زیتون تهران)

آکادمی نیکا - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۳ - سالن محمود مشحون تهران)