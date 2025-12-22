در جریان سفر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو به شهرستان بهاباد، ضمن بازدید از بیمارستان حکیم بهابادی، تصمیم به تأمین یک دستگاه آمبولانس جدید برای تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی این شهرستان گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر سمیع‌نژادمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در سفر به شهرستان بهاباد به همراه صباغیان نماینده مردم بهاباد در مجلس شورای اسلامی و دهستانی معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار یزد، از بیمارستان حکیم بهابادی بازدید کردند.

در این بازدید، وضعیت خدمات درمانی، امکانات موجود و نیاز‌های بیمارستان بررسی شد و در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی و تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی، خرید و استقرار یک دستگاه آمبولانس جدید برای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهاباد به تصویب رسید.

همچنین نشست کارگروه توسعه شهرستان بهاباد با حضور معاون وزیر صمت، نماینده مردم بهاباد در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این نشست، فرماندار بهاباد با تشریح مسائل و مشکلات شهرستان، مهم‌ترین مطالبات و اولویت‌های توسعه‌ای را مطرح کرد و خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حمایت وزارت صمت و ایمیدرو برای تسریع روند توسعه شد.

احداث ساختمان بیمارستان ۹۶ تختخوابی، تأسیس شرکت بهره‌بردار معدن چاه‌گز در شهرستان، اجرای کامل مصوبات و تفاهم‌نامه‌های مربوط به این معدن، انتقال آب صنایع از دریا، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معادن، تکمیل محور‌های مواصلاتی بهاباد–بافق و بهاباد–دربند و نیز احداث جاده چاه‌گز به سمت بهاباد از جمله محور‌های مورد بحث در این نشست بود.

در پایان، حاضران بر پیگیری جدی مصوبات و تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و شتاب‌بخشی به روند توسعه شهرستان بهاباد تأکید کردند.