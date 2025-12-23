به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ایوب دهدار مدیر امور آبفای شهرستان لنگرود، با بیان اینکه ساکنان روستای ششلو نباید از نعمت آب آشامیدنی سالم محروم باشند، گفت: پس از شناسایی یک چشمه فعال، در فاز اول، احیا و بهسازی این منبع آبی در دستور کار امور آبفای شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: خط لوله‌ای به طول ۸۰۰ متر برای انتقال آب آشامیدنی طراحی و اجرا شد، همچنین برای تقویت فشار و پایداری انتقال، یک ایستگاه پمپاژ میانی مجهز به پمپ تک‌فاز احداث و یک مخزن کلکتور ۲۰۰۰ لیتری نیز نصب شد.

مدیر امور آبفای شهرستان لنگرود با اعلام اینکه آب این چشمه اکنون با موفقیت به مخزن ۳۰ مترمکعبی اصلی روستا منتقل می‌شود، گفت: طراحی و نظارت فنی این پروژه بر عهده کارشناسان آبفای لنگرود بود، اما تمامی هزینه‌های اجرایی آن را نیک‌اندیشان و خیّران بزرگوار همین روستا تقبل کردند که این روحیه خداپسندانه و اعتماد متقابل بین مردم و دستگاه‌های اجرایی، الگویی درخشان برای تمامی مناطق است.