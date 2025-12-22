پخش زنده
نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» تبدیل به یوم الله و ماندگار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان گفت: تبیین و معرفی حماسه نهم دی، وظیفهای همگانی است و روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن فاضلیان در جلسه هماهنگی حماسه ۹ دی و روز بصیرت امت و عشق به ولایت استان همدان افزود: برای سخنران اصلی و تبیینی حماسه ۹ دی، کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر کشور در میدان امام زاده عبدالله همدان، نیکزاد، نایب رئیس مجلس در کبودراهنگ و در سایر شهرستانها نیز سخنرانان شاخص کشوری را خواهیم داشت.
او تاکید کرد: تجمع مردمی حماسه ۹ دی در همه شهرستانهای استان همزمان با سراسر کشور و ساعت ۱۰ در محل تجمعها در ۱۰ شهرستان و ۲۵ نقطه استان برگزار میشود.
حضور پر شور مردم پاسخ محکمی به دشمنان است.