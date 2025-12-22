پیشبینی وضعیت جوی آرام برای استان بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا روز چهارشنبه در اغلب ساعتها آرام خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی، وضعیت جوی و دریایی استان تا روز چهارشنبه در اغلب ساعتها آرام پیشبینی میشود، بنابراین در این مدت غبارمحلی، گاهی وزش ملایم باد و مه صبحگاهی در برخی نقاط از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
محمدرضا انصاری افزود: از روز پنجشنبه ضمن افزایش پوشش ابر در سطح استان، سرعت وزش بادهای شمالی در سواحل و فراساحل جنوبی بهنسبت افزایش خواهد یافت.
وی جهت وزش باد را تا فردا متغیر، بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۵۷ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۵۵، جزر دوم ساعت ۱۲:۵۶ و مد دوم ساعت ۲۰:۳۱ دقیقه خواهد بود.