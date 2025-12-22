پخش زنده
امروز: -
داوری بین ۱۰۴ نامزد دریافت نشان مشهدالرضا (ع) با تشکیل هشت کارگروه، انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت داوران سومین رویداد نشان مشهدالرضا (ع) گفت: امسال روند داوری بسیار دقیق بود و اعضایی که از کارگروهها به مرحله داوری دعوت شدند، دفاعهای تخصصی و منسجمی ارائه کردند و جمعبندی مباحث و گفتوگوهای کارگروهی بهدرستی به هیات داوران منتقل شد.
حسین شادکام افزود: دبیرخانه رویداد نشان مشهدالرضا (ع) نیز گزارشهای دقیق و مستندی از نامزدهای راهیافته به مرحله داوری و دلایل انتخاب آنها در کارگروهها ارائه داد و این موضوع باعث شد جلسات داوری با گفتوگوهای جدی، کارشناسی و مبتنی بر شاخصهای عمومی و تخصصی پیش برود.
وی اضافه کرد: وقتی تعداد زیادی از افراد شاخص و اثرگذار به مرحله داوری میرسند، کار انتخاب سخت میشود، چرا که نامزدها از نظر شاخصها به هم بسیار نزدیک هستند و داوران باید از میان آنها تنها دو یا سه نفر را برای دریافت نشان یا دیپلم افتخار معرفی کنند.
شادکام گفت: مبنای داوری شامل پرونده کاری، سوابق حرفهای و میزان اثرگذاری افراد در شهر مشهد و حتی در سطح ملی و بینالمللی است؛ زیرا داوری بدون تکیه بر این مستندات امکانپذیر نیست.
رئیس هیئت داوران سومین رویداد نشان مشهدالرضا (ع) افزود: هدف اصلی رویداد نشان مشهدالرضا (ع) الگوسازی است و چهرههای موفق و اثرگذار معرفی میشوند تا برای آینده الهامبخش باشند.
او درباره دو دستاورد نشان مشهدالرضا (ع) گفت: این دستاوردها، یکی هویتبخشی به شهر و شهروندان و دوم الگوسازی برای جامعه است که در این رهگذر، حس تعلق و هویت شهری تقویت میشود و همزمان این معرفیها میتواند نقش هدایتگر و انگیزهبخش برای نسلهای آینده داشته باشد.
در معرفی نشان ویژه مشهد الرضا آمده است، این نشان فاخر به اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمتی شاخص و ارزنده به شهر مشهد ارائه کردهاند به صورت سالانه اهدا میشود.
بر این اساس، به منظور بزرگداشت و پاسداشت فرهیختگان و چهرههای برجسته برای ارتقای فرهنگ، اخلاق و مشارکت شهروندی، تشویق شهروندان نمونه و مسئولیتپذیر و ترفیع نام مشهد در سطح ملی و بینالمللی، مردم میتوانند افرادی را که شایسته دریافت این نشان میدانند، به دبیرخانه برگزاری این آیین معرفی کنند.
تاکنون دو دوره اهدای نشان مشهدالرضا (ع) به منتخبان، با هدف معرفی روز مشهد (۱۰ دی ماه)، توسط شهرداری این شهر برگزار شده است.