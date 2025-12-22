پخش زنده
برنامههای «سرزمین من»؛ با روایتی از تاریخ، فرهنگ و جغرافیا، برنامه «دختران آفتاب»؛ روایت داستانیِ پرسشها و دغدغههای بانوان و برنامه «سیم و زر» با روایتی از زندگی شهید مدافع حرم حاج شعبان نصیری از شبکه رادیویی فرهنگ روانه آنتن پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله رادیویی «سرزمین من» دوشنبه یکم دی از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با بخشهای متنوع تاریخی، فرهنگی و گردشگری پخش میشود و میزبان کارشناسانی از حوزه تاریخ، رسانه، معارف اسلامی و میراث طبیعی کشور خواهد بود.
برنامه «سرزمین من» به تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری، روز دوشنبه ۱ دیماه ، شنوندگان را با روایتهای تازه از تاریخ و فرهنگ ایران همراه میکند.
این برنامه که با اجرای گوینده دانیال معنوی و کارشناسی محمدعلی مومنی بهصورت زنده پخش میشود، تلفیقی از گفتوگوهای تخصصی، بررسی مناسبتهای تاریخی و معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور است.
در بخش «یادها و یادگارها»، رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به مرور رویدادهای تاریخی این روز میپردازد و با نگاهی تحلیلی، اهمیت برخی وقایع یکم دی را برای مخاطبان روشن میسازد.
در ادامه، بخش «آن سوی تاریخ» با حضور محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه، آخرین تحولات منطقه را بررسی میکند و ارتباط آنها با روندهای تاریخی و ژئوپولیتیکی ایران مورد بحث قرار میگیرد.
از حوزه اندیشه و دین، حجتالاسلام کشوری در گفتگویی ویژه به نقش انقلاب اسلامی در احیای هویت ملی ـ دینی ایرانیان اشاره خواهد کرد.
همچنین حجتالاسلام محسن محمدیان، استاد حوزه و دانشگاه، در سخنان خود در میلاد پنجمین امام شیعیان به جایگاه والای امام محمدباقر (ع) در نشر معارف اسلامی میپردازد و ابعاد علمی و فرهنگی این نقش را برای شنوندگان تشریح میکند.
بخش میراث و گردشگری این هفته، در گقتگو با حسین بندگی، مدیر ژئو سایت کال جنی، به معرفی ویژگیهای طبیعی، تاریخی و ظرفیتهای گردشگری این منطقه شگفتانگیز اختصاص یافته است.
این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشود و همچون هر روزشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۳ تا ۱۴ میزبان علاقهمندان فرهنگ، تاریخ و سفر در ایران است.
برنامه «دختران آفتاب»
برنامه «دختران آفتاب» برگرفته از کتابی همنام، به شیوه روایی-نمایشی در گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ آماده شده و از امشب، یکم دیماه، هر شب شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۳:۴۵ به مدت ۱۵ دقیقه پخش میشود؛ اثری که با زبانی روان و قصهگو به دغدغههای اجتماعی و تربیتی دختران و زنان پاسخ میدهد.
«دختران آفتاب» برنامهای از رادیو فرهنگ است که با رویکرد داستانی، به پرسشها و شبهات پیرامون زنان و دختران میپردازد.
این مجموعه بر اساس کتاب «دختران آفتاب» در ۱۱۵ بخش تولید شده و با ساختار روایی-نمایشی تلاش میکند مفاهیم عمیق و مسائل روز حوزه زنان را در قالبی قابلفهم و جذاب برای مخاطبان جوان روایت کند.
کتاب «دختران آفتاب» که مبنای این برنامه است، توسط امیرحسین بانکیپور، بهزاد دانشگر و محمدرضا رضایتمند نگارش شده و انتشارات سروش آن را منتشر کرده است. زنده یاد استاد محمدباقر خلیلی، نویسندگی، محتوای اثر را برای رادیو تنظیم کرده و فروغ انصاری روایتها را بازی و اجرا میکند.
در «دختران آفتاب» به برخی پرسشهای مطرح درباره نقش اجتماعی زن با بیانی روان و داستانی پاسخ داده میشود.
کوشش برنامه بر آن است تا منزلت، شخصیت و جایگاه واقعی زن را همانگونه که شایسته اوست به خودِ او، خانواده و جامعه معرفی کند و در عین حال بسیاری از ضرورتها، لوازم و پیامدهای اجتماعی این نقش را تبیین نماید.
محورهای بحث در این مجموعه ناظر به ابهامها و دغدغههای ذهنی جوانان است و با مضامین تربیتی و نقدهای اجتماعی همراه شده تا پیوندی میان ادبیات داستانی و گفتوگوی اجتماعی برقرار کند.
«دختران آفتاب» از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۳:۴۵ به مدت پانزده دقیقه از رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «سیم و زر»
برنامه «سیم و زر» رادیو فرهنگ، دوشنبه یکم دیماه ساعت ۱۲:۳۰ با محوریت نقد و بررسی کتاب «رایحه»، به واکاوی زندگی و مجاهدتهای شهید مدافع حرم حاج شعبان نصیری میپردازد.
در تازهترین قسمت از برنامه «سیم و زر»، کتاب «رایحه؛ زندگی شهید مدافع حرم حاج شعبان نصیری» نوشته زینب سوداچی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد؛ اثری که در قالب ۳۱۳ برش کوتاه، تلاش کرده است تصویر قابل لمس و انسانی از زیست فردی و جهادی این شهید والامقام ارائه دهد.
کتاب «رایحه» مجموعهای از خاطرات و خردهروایتهاست که از زبان افراد مختلفی روایت میشود؛ کسانی که از سالهای جوانی با حاج شعبان نصیری همراه بودهاند و از نزدیک زیست، منش و مسیر زندگی او را شناختهاند. این شیوه روایت، امکان مواجهه مخاطب با زوایای کمتر گفتهشدهای از شخصیت شهید را فراهم میکند و او را از خلال نگاه اطرافیان، به الگویی عینی از مجاهدت و تعهد بدل میسازد.
زینب سوداچی، نویسنده کتاب «رایحه»، مهمان این برنامه است و درباره روند شکلگیری اثر، انتخاب ساختار روایی و چگونگی گردآوری خاطرات سخن خواهد گفت. همچنین امین خرمی، کارشناس و منتقد برنامه، به بررسی ابعاد محتوایی و ادبی کتاب میپردازد و جایگاه این اثر را در ادبیات روایتهای مستند دفاع مقدس و مدافعان حرم تحلیل میکند.
حاج شعبان نصیری با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ به مناطق عملیاتی رفت و در مسئولیتها و میدانهای مختلف حضور یافت. هرچند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به ظاهر پایان یافت، اما مواجهه با جنگ نرم، عرصهای تازه از مبارزه بود که او همچنان در آن نقشآفرین باقی ماند و مسیر مجاهدت را تا شهادت ادامه داد.