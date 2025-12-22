پخش زنده
کادرفنی لیست 11 نفره دعوت شدگان به اردوی تیم ملی وزنه برداری را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیست ۱۱ نفره دعوت شدگان به اردوی تیم ملی از سوی کادرفنی اعلام شد.
اردوی تیم ملی از روز ۵ دی در کمپ تیمهای ملی آغاز میشود.
بهداد سلیمی به عنوان سرمربی و علی جباری و جواد نادری به عنوان مربی تیم ملی ایران را هدایت میکنند.
اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:
۱ - رضا باغی از اردبیل
۲- عبدالله بیرانوند از لرستان
۳- محمد جواد بیرانوند از لرستان
۴- مصطفی جوادی از قزوین
۵- ایلیا صالحی پور از خوزستان
۶- علیرضا معینی از اصفهان
۷- علی عالی پور از آذربایجان غربی
۸- علیرضا نصیری از فارس
۹- آریا پایدار از گیلان
۱۰- امیرحسین سپه از اردبیل
۱۱- علیرضا یوسفی از مازندران