به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیست ۱۱ نفره دعوت شدگان به اردوی تیم ملی از سوی کادرفنی اعلام شد.

اردوی تیم ملی از روز ۵ دی در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

بهداد سلیمی به عنوان سرمربی و علی جباری و جواد نادری به عنوان مربی تیم ملی ایران را هدایت می‌کنند.

اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:

۱ - رضا باغی از اردبیل

۲- عبدالله بیرانوند از لرستان

۳- محمد جواد بیرانوند از لرستان

۴- مصطفی جوادی از قزوین

۵- ایلیا صالحی پور از خوزستان

۶- علیرضا معینی از اصفهان

۷- علی عالی پور از آذربایجان غربی

۸- علیرضا نصیری از فارس

۹- آریا پایدار از گیلان

۱۰- امیرحسین سپه از اردبیل

۱۱- علیرضا یوسفی از مازندران