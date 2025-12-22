مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پی مطالبات برخی سینماگران دستور داد که همه قرارداد‌های چهار دهه اخیر این بنیاد و مؤسسه رسانه‌های تصویری به دقت بررسی و گزارش جامعی برای طرح در هیات امنای بنیاد آماده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی مطالبات مطرح شده از سوی برخی از سینماگران پیرامون رسیدگی به وضعیت قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، مالکیت و بهره‌برداری از آثار سینمایی که در طول فعالیت بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری منعقد شده است، مدیرعامل فارابی به مدیر حقوقی این بنیاد دستور داد:

۱- همه اسناد و قرارداد‌های مالکیت، انتقال حقوق (رایت) یا بهره‌برداری از آثار سینمایی مرتبط با بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری به طور دقیق و جامع بررسی شود تا حدود، قلمرو و بازه زمانی حقوق منتقل شده به بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری به صورت شفاف مشخص شود.

۲- مدیر حقوقی و مالکیت فکری بنیاد با همکاری اداره کل حقوقی سازمان سینمایی، تیمی متشکل از سه نفر از کارشناسان خبره حقوقی تشکیل داده و مطالباتی که در چند ماه اخیر از سوی سینماگران مختلف مطرح شده را طی ارتباط با نمایندگانشان بررسی و استدلال‌های حقوقی ایشان را دریافت کرده و مورد بررسی کارشناسی قرار دهد.

۳- گزارش جامعی از بررسی قراردادها، تشریح استدلال‌های حقوقی و مطالبات سینماگران محترم و جمع‌بندی و نظر نهایی کمیته کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در هیئت امنای بنیاد و ارائه گزارش به وزیر محترم فرهنگ و ریاست محترم سازمان سینمایی آماده شود.