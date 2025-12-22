پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از تلاشها و زحمات شبانهروزی راهداران اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان تکاب قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت اول دی، روز راهدار، در مراسمی با حضور مسئولین شهرستانی از تلاشها و زحمات شبانهروزی راهداران اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان تکاب قدردانی شد.
در این آیین که با حضور رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای، دبیرستاد مدیریت بحران، بخشدار تخت سلیمان، رییس جمعیت هلال احمر و مسؤل فوریتهای پزشکی تکاب برگزار شد از تعدادی از راهداران شهرستان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای تکاب گفت: شهرستان تکاب ۵۵۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.
صابر برهانی گفت: خوشبختانه امسال با آسفالت ۳۰ کیلومتر راه روستایی در تکاب رتبه نخست استانی در ساخت راههای روستایی را کسب کردهایم.
بخشدار تخت سلیمان نیز گفت: در بحث احداث راه روستایی تلاشهای مؤثری صورت گرفته است
ابوالحسن فتاحی افزود: تعریض و بهسازی راههای روستایی با قدرت در این شهرستان ادامه دارد و انتظار میرود با این روند در بهسازی و آسفالت راهها به رتبه نخست نیز دست یابیم.