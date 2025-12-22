پخش زنده
در شب یلدا ۱۰۰ بسته حمایتی به ارزش یک میلیارد ریال به مددجویان شهرستان نطنز اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس کمیته امداد شهرستان نطنز گفت: در راستای اجرای طرح یلدای مهربانی و با هدف ایجاد لحظات شاد و به یادماندنی برای خانوادههای زیر پوشش، تعداد ۱۰۰ بسته یلدایی به ارزش یک میلیارد ریال تهیه و توزیع شد.
مهدی مزرعه خطیری افزود: این بستهها شامل اقلام ضروری شب یلدا از جمله شیرینی، آجیل، شکلات و میوه بود، تا خانوادههای نیازمند هم بتوانند با آرامش خاطر این سنت زیبای ایرانی را جشن بگیرند.
وی ادامه داد: علاوه بر توزیع بستههای معیشتی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هم به صورت نقدی به حساب فرزندان یتیم و محسنین این شهرستان واریز شد، تا در تأمین نیازهای ضروری آنان مصرف شود.
خطیری با قدردانی از خیران که با پرداختهای نقدی و غیر نقدی در این طرح خداپسندانه شرکت کردند، گفت: خیران همواره یاریگر این نهاد مقدس هستند و امر خدمترسانی به مددجویان را در شرایط اقتصادی سخت برای ما آسانتر کردهاند و مشارکتهای مومنانه این خیران، بزرگترین پشتوانه ما در انجام وظایفمان است.