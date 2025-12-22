رئیس اورژانس استان یزد: بر اثر برخورد سه خودروی سمند، لاماری و سواری به یکدیگر در بلوار پاکنژاد یزد، هفت نفر مصدوم شدند.

هفت مصدوم به دنبال برخورد خودرو‌های سمند، لاماری و سواری در یزد

هفت مصدوم به دنبال برخورد خودرو‌های سمند، لاماری و سواری در یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرجلیلی گفت:دوشنبه یکم دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹:۴۵، بر اثر برخورد سه خودروی سمند، لاماری و سواری به یکدیگر در بلوار پاکنژاد یزد، هفت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: همه مصدومان حادثه متعلق به خودروی سمند و دانش آموز بودند.

رئیس اورژانس استان یزد گفت: دو مصدوم به بیمارستان افشار و پنج مصدوم توسط کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید رهنمون منتقل شدند.