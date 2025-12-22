دختران کونگ‌فوکار استان قم در مسابقات کونگ‌فو کمپو ایران موفق شدند با کسب ۷ مدال رنگارنگ، عملکرد قابل توجهی از خود به ثبت برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رده نوجوانان مسابقات کونگ‌فو کمپو ایران، مهدیه ساجدی در وزن ۳۴ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و هستی خلج در وزن ۵۱ کیلوگرم، ریحانه خلج در وزن ۶۰ کیلوگرم و مریم اسدی در وزن ۵۵ کیلوگرم مدال‌های برنز این رقابت‌ها را کسب کردند.

در رده جوانان نیز کوثر محمدی‌کیا در وزن ۶۸ کیلوگرم به مدال طلا رسید، نرگس فتحی در وزن ۵۱ کیلوگرم عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و نازنین خلج در وزن ۷۳ کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد.

این رقابت‌ها به میزبانی اراک برگزار شد.