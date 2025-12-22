شاخص کل بورس تهران اولین روز معاملاتی زمستان با افزایش ۱۰ هزار و ۸۹۲ واحدی معادل ۰.۲۸ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۱۲۶ واحد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۸۲۹ واحدی معادل ۰.۸۲ درصد، به سطح یک میلیون و ۸۹ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

امروز ابتدا بازار با روند پرقدرت آغاز به کار کرد و در نیمه اول بازار پر تقاضا بود، اما با نزدیک شدن شاخص کل به محدوده ۴ میلیون واحدی به مرور عرضه‌ها در بازار افزایش یافت و در مجموع بیش از ۵۰ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت داشتند.

در معاملات امروز، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد که این رقم در مقایسه با روز گذشته کاهش داشت.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج کانه‌های فلزی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.

همچنین بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا و سکه بورسی خارج شد.