نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم اخذ عادلانه مالیات، رعایت کرامت مودیان و حفظ نظم اجتماعی را از وظایف مهم و اساسی نظام اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان اظهار کرد: دریافت مالیات باید بر اساس توان واقعی افراد انجام شود و هیچ‌گاه نباید به‌گونه‌ای باشد که به مردم فشار، ظلم یا اجحاف وارد شود؛ چراکه اساس کار دولت اسلامی تسهیل امور مردم است، نه سخت‌گیری و نارضایتی اجتماعی.

امام جمعه تبریز با اشاره به نقش تعیین‌کننده کارکنان نظام مالیاتی در تعامل مستقیم با مردم خاطرنشان کرد: نحوه برخورد مأموران مالیاتی با مودیان بسیار مهم است و لازم است با سعه‌صدر، آرامش، اخلاق اسلامی و احترام کامل با مردم رفتار شود؛ چراکه تندی نه‌تنها کمکی به وصول صحیح مالیات نمی‌کند، بلکه موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی خواهد شد.