چهارمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان میبد با محوریت اشتغال و مسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، چهارمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان میبد با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد و معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد. دستورکار این نشست، بررسی مسائل اشتغال و مسکن جوانان بود.
سعادتبخش، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد، با تاکید بر اهمیت برنامهریزی و مدیریت هدفمند در حوزه جوانان گفت: «حل مشکلات جوانان نیازمند مشارکت مردم و ورود سازمانهای مردمنهاد است تا گرههایی که سالها به دلیل بیتدبیری و بیبرنامهریزی کور مانده، باز شود.»
وی یازده بهمن، روز جوان، را فرصتی برای بازنگری در مسائل جوانان دانست و افزود: «تا زمانی که طرحهای نوین آموزشی و فرهنگی که رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد، اجرا نشود، هر حرکت رو به جلو ممکن است آسیبهای بیشتری به همراه داشته باشد.»
سعادتبخش در ادامه با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: «شهرستان میبد در این طرح پیشگام است و لازم است موانع واگذاری زمین به جوانان برداشته شود و شرایط ثبتنام آنان در سامانه فراهم گردد. همچنین باید تکلیف متقاضیانی که پیش از این ثبتنام کرده و مبلغ پرداخت کردهاند مشخص شود تا ثبتنام جدید آغاز شود.»