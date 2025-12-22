یک خیر نیک‌اندیش زنجانی با اهدای تعداد قابل توجهی بخاری، گرمابخش منازل مددجویان تحت پوشش این نهاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسین بیگدلی گفت: نیکوکار زنجانی با اهدای ۲۵ دستگاه بخاری گازی به ارزش ریالی بیش از ۲میلیارد ریال در روز‌ها و شب‌های سرد سال گرما بخش منازل نیازمندان و خانواده‌های تحت حمایت امداد شد.

وی افزود: خیرین و نیکوکاران با پشتیبانی و حمایت مالی و معنوی خود همیار امداد در خدمت رسانی به خانواده‌های تحت پوشش هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره )شهرستان زنجان گفت: شهروندان، نیکوکاران و خیرین می‌توانند با مراجعه به دفاتر این نهاد یا ارسال عدد۳به سرشماری ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۴ در امر خداپسندانه احسان و نیکوکاری مشارکت کنند.