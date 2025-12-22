پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی در اول زمستان

رطوبت، سرما و آلاینده‌ها؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی پیش بینی شرایط جوی پیش رو را بیان کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما موجب تداوم ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در استان تا سه شنبه شب تداوم خواهد شد.

بر این اساس طی این مدت در برخی از ساعات کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پر تردد استان پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی بررسی‌ها نشان دهنده ماندگاری هوای سرد شبانه در ۲۴ ساعت آینده است.

همچنین به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا طی این مدت احتمال پدیده مه در مناطق مستعد استان از جمله مناطق حاشیه تالاب میقان در ساعات شب و اولیه صبح وجود دارد.

بررسی‌های فعلی حاکی از نفوذ یک موج کم دامنه تراز میانی جو طی روز چهارشنبه است که در صورت عدم تغییر الگوی مدل‌ها می‌تواند سبب برخی بارش‌های برف و باران در مناطقی از استان شود.