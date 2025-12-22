به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو ابلاغ بخشنامه ۲۲۳۴۴۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۲ مورخ ۱۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ موضوع «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری»؛ اخیراً پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران ملاحظاتی در خصوص لزوم ذکر نام شهر محل افتتاح حساب و مشخص نمودن نزدیک‌ترین شعبه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به محل مذکور در اولین ورود به برنامه واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به منظور رسیدگی به جرایم احتمالی آینده مرتبط با حوزه رایانه را اعلام نموده است.

با توجه به ملاحظات پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، در جهت ایجاد شفافیت و به منظور جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به صورت غیرحضوری اقدام به ارایه خدمات نموده و صرفاً دارای دفتر مرکزی در تهران می‌باشند، موظفند، با توجه به آدرس مشتریان، شهر محل سکونت ایشان را به عنوان محل افتتاح حساب درج نمایند.

همچنین، در خصوص واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به دلیل پیشگیری از بروز مشکل مذکور، لازم است با توجه به آدرس مشتری، شهر محل سکونت ایشان به عنوان شهر محل افتتاح حساب درج شده و نزدیک‌ترین شعبه فعال بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به محل سکونت مشتریان در اولین ورود به نرم‌افزار واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی و یا زمان افتتاح حساب مشخص شود.

بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

