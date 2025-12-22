به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ عبدالخالق کشاورزی به مناسبت روز ملی پیشگیری از سوختگی گفت: بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین شیراز به‌عنوان مجهزترین مرکز منطقه رکورد‌های بی‌سابقه‌ای را در نجات بیماران سوختگی در کشور ثبت کرده است.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: پارسال، چهل درصد از بیماران دچار سوختگی بالای پنجاه درصد زنده ماندند و این آمار در تاریخ تأسیس مراکز درمانی سوختگی در ایران بی‌سابقه است و نشان‌دهنده دستاورد بزرگ در این حوزه است.

کشاورزی این شهر را قطب درمان سوختگی در جنوب و شرق ایران معرفی کرد و افزود: بیمارستان امیرالمومنین مرجع ارجاع بیماران از استان‌های دیگر است؛ به‌طوری که در یک سال گذشته، تعداد قابل توجهی بیمار از بندرعباس، بوشهر، یاسوج، زاهدان، کرمان و آبادان به این مرکز اعزام شده‌اند.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آمار کلی بستری‌ها، تعداد کل بیماران بستری در یک سال گذشته را ۳هزار و ۱۱۴ نفر و تعداد جان باختگان را ۱۷۹ نفر اعلام کرد که بیانگر روند رو به بهبود بقای بیماران و کاهش مرگ‌ومیر نسبت به سال‌های گذشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه موفقیت‌های به دست آمده در این حوزه را تجهیز بودن بیمارستان‌های شیراز به مجهزترین بخش‌های آی‌سی‌یو (ICU) سوختگی در ایران و همچنین تعامل عالی بین تیم پیوند اعضا و بیمارستان سوختگی دانست.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص تشریح کرد: بیشترین اهدای پوست در ایران به شیراز اختصاص دارد و این امر نقش کلیدی در درمان سوختگی‌های وسیع ایفا می‌کند.

وی افزود: پوست اهدایی از بیماران مرگ مغزی، به عنوان گران‌ترین پانسمان جهان با هزینه‌ای افزون بر یک میلیارد تومان در طول دوره درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و کیفیت آن از پانسمان‌های جایگزین هم بالاتر است.

کشاورزی بیان کرد: پوست اهدایی برای چندین روز روی زخم باقی می‌ماند و تبادلات لازم را انجام می‌دهد و مقاومت میکروبی ایجاد می‌کند تا زمانی که بتوانیم از ۱۰ درصد پوست خود بیمار برای پیوند دائمی استفاده کنیم.

وی بر فرهنگ‌سازی برای پیشگیری تأکید کرد و گفت: بیش از پنجاه درصد از موارد سوختگی، به‌ویژه سوختگی اطفال که بیش از ۹۰ درصد آن ناشی از آب جوش است، کاملاً قابل پیشگیری هستند.

کشاورز هزینه‌های درمان را نجومی توصیف کرد و افزود: دولت بالای ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی سوختگی را پوشش می‌دهد و مابقی توسط خیریه‌ها و تخفیف‌های بیمارستان جبران می‌شود؛ در نتیجه، بیمار نهایی کمتر از ۵ درصد از هزینه‌های سنگین را پرداخت می‌کند.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود : افزایش سطح خدمات منجر به پذیرش بیشتر بیماران از استان‌های همجوار شده و بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از بیماران بستری در بیمارستان‌های سوختگی شیراز، بیماران ارجاعی از سایر استان‌ها هستند.