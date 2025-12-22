آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی پژوهشگاه نیرو و بررسی روند ساخت و نصب سامانه کشوری رصد و پایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر با حضور معاون اجرایی رئیس‌‌جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه خورشیدی ساخته‌ شده در پژوهشگاه نیرو به ظرفیت یک مگاوات، امروز دوشنبه با حضور محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌ جمهور و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا به بهره‌برداری رسید.

این نیروگاه خورشیدی با استفاده از ۱۷۱۰ پنل خورشیدی ۶۰۰ واتی دو طرفه ساخته شده است. تجهیزات به‌کار رفته در این طرح، از جمله صفحات خورشیدی، تولید داخل کشور بوده و برای حمایت از توان فنی و صنعتی داخلی، استفاده شده‌اند.

همچنین در این آیین، روند ساخت و نصب سامانه کشوری رصد و پایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بررسی شد؛ سامانه‌ای که با هدف پایش برخط، تجمیع داده‌ها و افزایش شفافیت در فرایند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، طراحی و اجرا شده است.

راه‌اندازی این سامانه می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت، نظارت و تسریع اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، ایفا و زمینه تصمیم‌سازی دقیق‌تر برای سیاست‌گذاران عرصه انرژی را فراهم کند.

افتتاح این نیروگاه خورشیدی در پژوهشگاه نیرو به‌ عنوان یکی از مراکز علمی و پژوهشی کشور، گام عملی در جهت توسعه انرژی‌های پاک، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تحقق اهداف کلان گذار انرژی، ارزیابی می‌شود.