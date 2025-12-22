شب یلدای استاندار بوشهر در بین کودکان بهزیستی
استاندار بوشهر با حضور در میان کودکان زیر پوشش بهزیستی، در جشن شب یلدا آنها شرکت کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداسیما مرکز بوشهر
، استاندار و فرماندار بوشهر در شب یلدا با حضور در جشن دختران کودک زیر پوشش بهزیستی در مراکز و خانههای حضرت معصومه (س) و الزهرا (س)، برای این عزیزان آرزوی شادمانی، سلامتی و موفقیت کردند.
فرماندار بوشهر در این آیین به اهمیت آیینهای سنتی ایرانی گفت: برگزاری مراسمهایی همچون شب یلدا نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد شادی و نشاط در میان کودکان دارد.
محمد مظفری با بیان اینکه کودکان سرمایههای ارزشمند جامعه هستند، افزود: چنین برنامههایی علاوه بر ایجاد فضایی شاد، موجب تقویت اعتماد به نفس و افزایش حس تعلق اجتماعی در میان کودکان تحت پوشش بهزیستی میشود.
وی یادآور شد: آیینهای کهن ایرانی مانند شب یلدا فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ و ارزشهای ملی به نسلهای جدید و خلق خاطرات ماندگار برای کودکان است.
فرماندار بوشهر بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت خیران در حمایت از کودکان زیر پوشش بهزیستی تأکید کرد و گفت: استمرار این حمایتها یک مسئولیت انسانی و اجتماعی است که باید با جدیت دنبال شود.
در ادامه این برنامه، ارسلان زارع استاندار بوشهر نیز در شب یلدا با حضور در جمع دختران تحت پوشش بهزیستی در مراکز و خانههای حضرت معصومه (س) و الزهرا (س)، با تبریک این آیین سنتی، برای آنان آرزوی شادمانی، سلامتی و آیندهای روشن کرد.