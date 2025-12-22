پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:در شرایط تشدید بحرانهای محیطزیستی، پژوهشهای مسئلهمحور و کاربردی بهعنوان ابزاری کلیدی برای تصمیمسازی علمی و حفاظت مؤثر از محیطزیست کشور، اهمیتی دوچندان یافتهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری امروز در مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر دانشگاهها و اداراتکل حفاظت محیط زیست استانها افزود:راه نجات محیط زیست ایران از مسیر دانایی و پژوهش میگذرد، نه از مسیر هیجان. پژوهشی که نتواند به ترمیم زخمهای محیطزیستی سرزمین ما کمک کند و یا هشداری مؤثر برای پیشگیری از بحرانهای زیستمحیطی ارائه ندهد، قطعاً در تراز نیازهای امروز کشور نیست. از اینرو، پژوهش باید به تصمیمسازی و اقدام عملی منجر شود و بتواند راهحلهای مشخص و قابل اجرا را در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار دهد.
وی گفت:امروز سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند مشاورههای علمی دقیق، بهروز و مبتنی بر واقعیتهای میدانی هستند. پژوهشها باید با زبان علمی، اما قابل فهم برای مدیران تدوین شوند و در نهایت، اگر خروجی پژوهش روی میز مدیر به دستورالعملی اجرایی و عملیاتی منتهی نشود، زنجیره اثرگذاری آن قطع خواهد شد.
خانم انصاری با تاکیدبر ضرورت کاربردی بودن پژوهشها افزود: در حال حاضر، قفسههای مراکز علمی مملو از گزارشها، پژوهشها و مقالاتی است که اگرچه از منظر روششناسی علمی دقیقاند، اما آنگونه که باید، گرهی از انبوه مسائل محیطزیستی کشور باز نمیکنند. انتظار از مراجع و مراکز علمی، دانشگاهها، پژوهشکدهها و بخشهای پژوهشی این است که بیش از پیش به نیازهای واقعی کشور توجه کنند و پژوهشهای مسئلهمحور را در اولویت قرار دهند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پژوهشگر برتر کسی نیست که بیشترین تعداد مقاله یا طرح پژوهشی را داشته باشد؛ بلکه پژوهشگر شایسته کسی است که بتواند چالشی واقعی از مسائل محیطزیستی کشور را حل کند. کسی که راهکار عملی برای تصفیه فاضلاب صنعتی یا کاهش آلودگی یک صنعت آلاینده ارائه دهد؛ پژوهشگری که مدلی مؤثر برای احیای تالابی در معرض خطر پیشنهاد کند؛ محققی که روشهای نوین و کاربردی برای پایش حیاتوحش طراحی کند؛ صنعتگری که بتواند محصولات سازگار با محیطزیست تولید کرده و آثار مخرب فعالیتهای صنعتی را کاهش دهد؛ مخترعی که با تکیه بر توان داخلی، ابزارهای دقیق پایش آلایندهها را توسعه دهد؛ جامعهشناسی که راهکارهایی برای بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی و مشارکت ذینفعان واقعی در حفاظت از زیستگاههای طبیعی ارائه کند؛ و کارشناسانی که بتوانند در احیای زیستبومهای جنگلی و طبیعی نقشی مؤثر ایفا کنند. این فهرست میتواند بسیار گستردهتر باشد و همگی بر جایگاه بنیادین نگاه علمی در حل مسائل محیطزیستی دلالت دارد.
وی گفت:سازمان حفاظت محیطزیست خود را بینیاز از ظرفیت عظیم علمی کشور نمیداند و درهای این سازمان به روی محققان، پژوهشگران و دانشگاهیان باز است. نگاه حاکم بر مدیریت کلان کشور، از جمله در حوزه محیطزیست و بهویژه مسائل آب، بر استفاده از دیدگاههای خبرگان و اساتید دانشگاه استوار است. موضوعاتی نظیر انتقال آبهای بینحوزهای و سدهایی که در سالهای گذشته مجوز گرفتهاند، نیازمند بررسیهای علمی دقیق و نقشآفرینی جدی دانشگاهها هستند؛ نقشی که میتواند بار سنگینی را از دوش سازمان حفاظت محیطزیست بردارد، چرا که مواضع این سازمان مبتنی بر نظرات علمی و مراجع تخصصی است.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به محدودیت منابع مالی و اعتباری در بخش پژوهش این سازمان، بر ضرورت هدفمند شدن هزینهکرد بودجههای پژوهشی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که اعتبارات پژوهشی محدود است، باید این منابع در اولویتهای واقعی کشور و محیط زیست هزینه شود و از انجام پژوهشهای تکراری، کماثر و تاریخگذشته پرهیز شود.
وی نظارت دقیق بر طرحهای پژوهشی را از مهمترین وظایف سازمان دانست و افزود: همکاران ما در سازمان حفاظت محیط زیست باید با تسلط بر دانش روز و متون علمی بهروز، از پژوهشگران و مشاورانی که با سازمان همکاری میکنند، خروجیهای باکیفیت، استاندارد و کاربردی مطالبه کنند.
وی با تأکید بر نقش دانش در حل مسائل زیستمحیطی تصریح کرد: راه نجات محیط زیست ایران از مسیر دانایی میگذرد، نه از مسیر هیجانهای زودگذر. تقدیر از پژوهشگران برتر در واقع تقدیر از تفکری است که باور دارد برای هر مسئلهای، اگر عالمانه به آن نگاه کنیم، راهحلی وجود دارد.
انصاری ضمن تبریک به پژوهشگران منتخب این برنامه، اظهار امیدواری کرد: امیدوارم سال آینده بهجای فهرستی از طرحهای بر زمینمانده، شاهد سیاههای از مسائل حلشده، طرحهای در دست اجرا و پژوهشهای به نتیجه رسیده باشیم.
وی در پایان با قدردانی از متخصصان، پژوهشگران و دانشگاهیان کشور گفت: دست همه فعالان حوزه علم و پژوهش را به گرمی میفشاریم و امیدواریم با همافزایی و همکاری، بتوانیم گامهای مؤثری برای ترمیم زخمهای طبیعت این سرزمین برداریم.
در پایان این جشنواره، از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر حوزه محیط زیست بهمنظور قدردانی از تلاشهای علمی و پژوهشی آنان تجلیل شد.