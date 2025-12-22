رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از تداوم و تشدید گشت‌ها و نظارت‌های زیست‌محیطی در زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی این شهرستان، به منظور صیانت از سرمایه‌های طبیعی، پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و مقابله با شکار و تخریب زیستگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید شهند با اعلام این خبر گفت: در راستای حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با تهدیدات زیست ‌محیطی، گشت ‌ها و پایش ‌های مستمر، هدفمند و میدانی در مناطق طبیعی شهرستان ملارد با جدیت در حال اجرا است.



وی با اشاره به افزایش حضور نیروهای یگان حفاظت در عرصه ‌های طبیعی افزود: این اقدامات با هدف مقابله با شکار و صید غیرمجاز، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ ها، حفاظت از گونه‌ های جانوری و گیاهی و ارتقای امنیت زیست ‌محیطی مناطق تحت مدیریت انجام می ‌شود.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد تأکید کرد: هرگونه تخلف زیست ‌محیطی مطابق قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح معرفی شده و با متخلفان بدون اغماض و برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.



شهند در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست ‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ‌های ارتباطی اطلاع دهند.