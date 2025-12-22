پخش زنده
از آغاز امسال ۹ هزار ۱۷۴ واقعه ولادت در خراسان جنوبی ثبت شده که ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان در نشست خبری به مناسبت سوم دی، روز ملی ثبت احوال گفت: تعداد ولادتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۹ هزار ۹۸۵ مورد بوده، ۸۱۱ مورد کاهش داشته است و به ۹ هزار ۱۷۴ واقعه رسیده است.
محمدزاده افزود: از مجموع ولادتها، ۴ هزار و ۷۱۰ مورد مربوط به پسران و ۴ هزارو ۶۴۴ مورد مربوط به دختران بوده است.
وی درباره اسامی پرتکرار در استان نیز گفت: اسامی پرتکرار پسران امیر، امیرحسین، امیرعلی، ابوالفضل و حسین و دختران پناه، فاطمه، فاطمه زهرا و ریحانه بوده است.
سرپرست اداره کل ثبت احوال استان همچنین با اشاره به کاهش ۲.۵ درصدی طلاق نسبت به سال گذشته، افزود: از مجموع ۹۴۵ واقعه طلاق، ۷۶۱ مورد در مناطق شهری و ۱۸۴ مورد در مناطق روستایی ثبت شده است.
محمدزاده درباره طرح کارت ملی هوشمند گفت: در استان ۶۶۱ هزار فقره تقاضای کارت ملی ثبت شده که ۶۱۰ هزار کارت صادر شده و ۵۰ هزار درخواست در دست اقدام است.
وی در خصوص خدمات الکترونیک و هویت دیجیتال ایرانیان نیز افزود: سامانه هدی شامل خدمات امضا، اثر انگشت و احراز هویت دیجیتال افراد در فضای مجازی راهاندازی شده است و از تاریخ سوم خرداد تمامی وقایع فوت بهصورت خودکار ثبت و گواهی فوت بدون مراجعه حضوری صادر میشود.