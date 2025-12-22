پخش زنده
همایش اتحادیه صنفی طلا و جواهر با حضور پیشکسوتان و فعالان این حوزه برگزار شد و در جریان آن، از نقش سازنده این صنف در توسعه گردشگری و جوانگرایی تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در همایش بزرگ زرگران، محمدرضا نوریزاده رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان یزد، ثبت استان یزد به عنوان شهر جهانی زیورآلات سنتی را یک رویداد مهم دانست و تأکید کرد که باید از این ظرفیت برای ارتقای صنعت و گردشگری استان یزد استفاده شود.
وی افزود: «بیش از ۱۱۰ اثر استادکاران طلا و جواهر استان یزد ثبت ملی و مهر اصالت گرفته است که افتخار بزرگی برای استان یزد به شمار میرود.»
نوریزاده همچنین بر ضرورت ثبت نام در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتورهای الکترونیکی تاکید کرد و گفت: «تداخل صنفی یکی از بزرگترین مشکلات فعلی صنف طلا و جواهر است و مسئولان باید از صدور مجوز برای افرادی که هیچ ارتباطی با این صنف ندارند جلوگیری کنند.»
وی به مشارکت صنف طلا و جواهر در بحرانهای مختلف از جمله کرونا، آزادی ۱۱۰ زندانی و همکاری با دولت و مردم اشاره کرد و از مسئولان خواست جلوی صدور پروانههایی که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به آب شده فروشی است، گرفته شود تا به صنف آسیب نرسد.
میثم فلاح رئیس صمت میبد، نیز با قدردانی از تلاشهای حاج مرتضی فلاح، رئیس اتحادیه طلا و جواهر میبد، گفت: «نامگذاری میدان شهدای اصناف، برگزاری یادواره شهدای اصناف و مشارکت در پروژههای کلان صنفی نشاندهنده مسئولیتپذیری این اتحادیه است.»
اتحادیه طلا و جواهر میبد هماکنون شامل ۱۴۰ واحد فعال در زمینههای سکه، آب شده فروشی، خرده فروشی، تعمیر و فروش مزون عروس و سفره عقد، عینک فروشی، نقره فروشی، عطر و ادکلن و گل فروشی است.
در پایان همایش، از تعدادی از فعالان صنف در رستههای مختلف تجلیل شد و بر نقش آنها در ترویج هنر و صنعت طلا و جواهر شهرستان تأکید شد.