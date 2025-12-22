همافزایی رسانهای برای تبیین اندیشههای ماندگار علامه مصباح یزدی (ره)
در دیدار دبیر ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی (ره) خراسان جنوبی با مدیرکل صداوسیمای استان، بر ضرورت همافزایی رسانهای و نقش مؤثر رسانه ملی در تبیین و بازخوانی اندیشههای ماندگار این عالم برجسته تأکید شد.
، ذاکریان دبیر ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی (ره) با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر اینکه بزرگداشت آقای مصباح از واجبات کارهای حوزه و روحانیت و همه است، بر ضرورت همافزایی و تعامل مستمر با رسانه شاخص استان در راستای تبیین اندیشهها و شخصیت این عالم برجسته تأکید کرد.
وی نقش صداوسیمای خراسان جنوبی را در معرفی شخصیتهای برجستهای همچون علامه مصباح یزدی (ره) و تبیین ارتباط فکری ایشان با جبهه مقاومت، نقشی اثرگذار و تعیینکننده دانست و خواستار بازپخش مستندات تولیدشده و نیز مصاحبههای انجامشده با سران مقاومت و علمای برجسته در این زمینه شد.
آینهدار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی ضمن قدردانی از حضور اعضای ستاد، به تشریح اثرسنجی و میزان اثرگذاری برنامههای «ایران جان» بهویژه در معرفی شخصیتهای برجسته استان در سطح ملی پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه معرفی اندیشههای علامه مصباح یزدی (ره) با توجه به جایگاه شخصیتی و علمی ایشان از وظایف مهم رسانه ملی است، افزود: جملاتی که مقام معظم رهبری در خصوص علامه مصباح یزدی (ره) بیان فرمودهاند، برای کمتر شخصیتی بهکار رفته و همین موضوع، مسئولیت رسانه ملی را در حوزه معرفی و تبیین اندیشههای ایشان سنگینتر کرده و به این موضوع جایگاهی ویژه بخشیده است.
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی همچنین با یادآوری ابعاد شخصیتی، فکری و علمی علامه مصباح یزدی (ره)، پیشنهاد کرد فعالیتهای رسانهای هدفمند با تمرکز بر دیدگاههای ایشان در چند محور و موضوع مشخص، بهصورت سالانه طراحی و اجرا شود که این پیشنهاد در قالب ارائه دیدگاه مطرح و مورد استقبال اعضای ستاد بزرگداشت قرار گرفت.