به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار سرتیپ دوم رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در این همایش هدف از برگزاری این رویداد را تربیت پلیسی در تراز انقلاب اسلامی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب دانست و گفت: معارف گهربار کتاب شریف نهج البلاغه منبع و مآخذ بیانیه گام دوم انقلاب است به همین منظور تربیت پلیسی در تراز انقلاب اسلامی نیز با تمسک جستن به همین معارف امکان پذیر است.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی استان نیز در این همایش با اشاره به این که بیش از ۲۰۰ اثر در بخش‌های مقاله نویسی، شعر، فیلم کوتاه، نقاشی و سرود به دبیرخانه این همایش ارسال شده است گفت: ۲۰ اثر برگزیده توسط داوران از این آثار انتخاب شده و مورد تجلیل قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام سید کمال موسوی افزود: این همایش با هدف ترویج معارف کتاب شریف نهج البلاغه همه ساله در مجموعه انتظامی استان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود که امسال نخستین سال برگزاری این همایش است.



در این همایش از خانواده شهیدان رحیم فعال، علی حسین پور و یونس علیزاده نیز تجلیل شد.