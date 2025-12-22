رسیدگی به شکایت مردمی درباره بوی نامطبوع در روستای ریه بهارستان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از بررسی شکایت ساکنان روستای ریه در خصوص انتشار بوی نامطبوع خبر داد و گفت: این موضوع با اجرای گشت و پایش مشترک و با حضور دستگاههای مسئول و ذیربط، بهمنظور شناسایی منشأ آلودگی و رفع مشکل، در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدعلی جودکی با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش های مردمی، گشت و پایش مشترکی با مشارکت نمایندگان اداره محیط زیست، امور منابع آب شهرستان های بهارستان و رباط کریم، شبکه بهداشت و درمان، بخشداری و شهرداری گلستان به منظور بررسی منشأ بوی نامطبوع در این منطقه انجام شد.
وی افزود: در جریان این گشت، محدوده روستای ریه و مسیر رودخانه های سیاب و شادچای در حوزه بخش گلستان مورد بررسی و پایش میدانی قرار گرفت.
جودکی ادامه داد: نتایج بررسی ها نشان داد که عامل اصلی انتشار بوی نامطبوع، ورود رواناب های سطحی شهرک صنعتی قلعه میر و همچنین رواناب های مناطق مسکونی شهر گلستان به محدوده روستای ریه است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان با اشاره به اقدامات انجام شده پس از این گشت اظهار داشت: در این راستا، مکاتبات لازم با هیئت مدیره شهرک صنعتی قلعه میر به منظور ساماندهی مسیر رواناب های سطحی درون شهرک انجام شده و مقرر شد شهرداری گلستان نیز ضمن لایروبی منظم رودخانه درون شهری شادچای و نصب آشغال گیر، نسبت به ساماندهی مسیر رواناب های شهری اقدام کند تا از ورود آنها به روستای ریه جلوگیری شود.
محمدعلی جودکی تصریح کرد: همچنین با توجه به انتشار بوی نامطبوع در محدوده انتهایی سبزدشت که ناشی از انباشت زباله در مسیر رودخانه سیاب بوده است، اقدامات لازم برای لایروبی و جمع آوری زباله ها با همکاری شهرداری گلستان و اداره امور منابع آب شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
جودکی در پایان ضمن قدردانی از همکاری و تعامل بین بخشی دستگاه های مسئول تأکید کرد: پیگیری های لازم تا رفع کامل مشکل و جلوگیری از تکرار چنین مواردی ادامه خواهد داشت.