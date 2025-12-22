به گزارشمحمدعلی جودکی با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش ‌های مردمی، گشت و پایش مشترکی با مشارکت نمایندگان اداره محیط زیست، امور منابع آب شهرستان ‌های بهارستان و رباط‌ کریم، شبکه بهداشت و درمان، بخشداری و شهرداری گلستان به منظور بررسی منشأ بوی نامطبوع در این منطقه انجام شد.وی افزود: در جریان این گشت، محدوده روستای ریه و مسیر رودخانه‌ های سیاب و شادچای در حوزه بخش گلستان مورد بررسی و پایش میدانی قرار گرفت.جودکی ادامه داد: نتایج بررسی ‌ها نشان داد که عامل اصلی انتشار بوی نامطبوع، ورود رواناب ‌های سطحی شهرک صنعتی قلعه‌ میر و همچنین رواناب ‌های مناطق مسکونی شهر گلستان به محدوده روستای ریه است.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان با اشاره به اقدامات انجام‌ شده پس از این گشت اظهار داشت: در این راستا، مکاتبات لازم با هیئت ‌مدیره شهرک صنعتی قلعه‌ میر به منظور ساماندهی مسیر رواناب‌ های سطحی درون شهرک انجام شده و مقرر شد شهرداری گلستان نیز ضمن لایروبی منظم رودخانه درون ‌شهری شادچای و نصب آشغال‌ گیر، نسبت به ساماندهی مسیر رواناب ‌های شهری اقدام کند تا از ورود آنها به روستای ریه جلوگیری شود.محمدعلی جودکی تصریح کرد: همچنین با توجه به انتشار بوی نامطبوع در محدوده انتهایی سبزدشت که ناشی از انباشت زباله در مسیر رودخانه سیاب بوده است، اقدامات لازم برای لایروبی و جمع‌ آوری زباله ‌ها با همکاری شهرداری گلستان و اداره امور منابع آب شهرستان در دستور کار قرار گرفت.جودکی در پایان ضمن قدردانی از همکاری و تعامل بین ‌بخشی دستگاه‌ های مسئول تأکید کرد: پیگیری ‌های لازم تا رفع کامل مشکل و جلوگیری از تکرار چنین مواردی ادامه خواهد داشت.