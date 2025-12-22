پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از برگزاری نمایشگاه تخصصی آرد، نان و صنایع وابسته در این استان طی دیماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولیاله زمانی گفت: نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی آرد، نان و صنایع وابسته، شیرینی و شکلات از ۲ تا ۵ دیماه و همهروزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشگاه بینالمللی کاسپین زنجان برگزار میشود و بازدید از آن برای عموم آزاد است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه افزود: در این رویداد تخصصی، کارخانجات آردسازی، تولیدکنندگان دستگاههای مدرن نانوایی، تجهیزات دوگانهسوز نانوایی، صنایع تبدیلی و همچنین شرکتها و کارخانجات فعال در حوزه بیسکویتسازی حضور خواهند داشت.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ادامه داد: عرضه و معرفی نانهای سنتی، انواع شیرینی و فطیر، دستگاهها و تجهیزات قنادی، کیک و شکلات از دیگر بخشهای این نمایشگاه خواهد بود.
زمانی در پایان افزود: در حاشیه این نمایشگاه، کارگاههای آموزشی تخصصی با محوریت پخت و مصرف نان کامل، همچنین مباحث مرتبط با کنترل کیفی و الزامات بهداشتی برگزار میشود که میتواند نقش مؤثری در ارتقای دانش فعالان این حوزه و اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.
وی از همشهریان، اصحاب رسانه، نانوایان، فعالان اصناف مرتبط، بازاریان و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد با حضور در این رویداد، از فرصت فراهمشده در حوزه برگزاری کارگاههای تخصصی، آموزشهای نوین، آشنایی با دستگاههای بهروز و فناوریهای جدید بهرهمند شوند.