معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: پرونده ثبت ابرسج شهرستان شاهرود در شرق استان سمنان بهعنوان «روستای ملی نمدبافی» در دست پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی در نشست با هنرمندان صنایعدستی شهرستان شاهرود در سفر به استان سمنان گفت: برندسازی، توسعه بازار فروش و ایجاد زیرساختهای تخصصی، نیازهای اولیه توسعه صنایعدستی است و به همین منظور تسهیلات برای هنرمندان در این حوزه امسال ۲۳ درصد افزایش داشت.
روستای ابرسج با توجه به کیفیت و کمیت بالای تولید نمد، قطب نمدبافی کشور محسوب میشود و ثبت ملی آن بهعنوان روستای ملی نمدبافی با جدیت در وزارتخانه پیگیری میشود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیت بالای نمد ابرسج برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی افزود: نمد قابلیت صادرات دارد و لازم است با تقویت دانش بازاریابی، ایجاد برند مستقل و تکمیل زنجیره ارزش، این هنر اصیل بیش از پیش در بازارهای هدف معرفی شود.
او وجود مرکز صنایعدستی در شاهرود با همکاری شهرداری را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: همراهی مدیریت شهری و فرمانداران در حمایت از صنایعدستی بسیار حائز اهمیت است و میتواند زمینهساز شکوفایی این حوزه شود.
جلالی بیان کرد: بازارهای اینترنتی فرصتی مؤثر برای عرضه و فروش محصولات صنایعدستی هستند که باید از آنها بهدرستی بهره گرفت.
معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به افزایش تسهیلات این حوزه در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: امسال تسهیلات صنایعدستی ۲۳ درصد افزایش یافت.
او ایجاد و ثبت برند صنایعدستی شاهرود، راهاندازی دهکده صنایعدستی، شکلگیری شرکتهای تعاونی تأمین نیاز و ایجاد زیرساختهایی نظیر «تمپارک صنایعدستی» با محوریت صنایع دستی، هنر، غذا، موسیقی و فرهنگ بومی را از الزامات توسعه این حوزه برشمرد و افزود: یک هفته اختصاصی برای معرفی و فروش صنایعدستی شاهرود در خانه صنایعدستی تهران اختصاص مییابد.
جلالی، انسجام و همگرایی هنرمندان را شرط اصلی موفقیت دانست و تأکید کرد: هنرمندان شاهرود باید بهعنوان یک بدنه منسجم و نماینده واحد در رویدادهای ملی و جریانهای صنایعدستی حضور داشته باشند تا این شهرستان به یک برند شناختهشده ملی تبدیل شود.