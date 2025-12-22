

لویه و بویراحمد ، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی بیش از ۵۰ قصه‌گو در مرحله استانی به رقابت می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی شهبازی با بیان اینکه این رقابت‌ها طی دو روز برگزار و آثار ارائه‌شده مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد افزود: برگزیدگان استانی به مرحله کشوری راه پیدا می کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به رشد صددرصدی جشنواره نسبت به سال گذشته ادامه داد: این رویداد فرهنگی با رویکرد مردمی‌سازی فرهنگ و به‌عنوان یکی از ابزار‌های مهم انتقال باورها، ارزش‌ها و هویت فرهنگی برگزار می‌شود.

شهبازی افزود: با توجه به هویت دینی، ملی و سبک زندگی عشایری در استان، قصه‌گویی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های فرهنگی ما به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: این جشنواره با مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه فرهنگی در حال برگزاری است و در این دوره از جشنواره قصه گویان پنج‌ساله تا شصت‌ساله حضور دارند.

شهبازی افزود: در نهایت ۱۲ نفر در محور‌های گوناگون به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان درباره بخش‌های مختلف جشنواره گفت: قصه‌گویان در رشته‌ها و محور‌های متنوعی از جمله قصه‌های ایثار و قهرمانی، قصه‌های کلاسیک، قصه‌های دینی، قصه‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای و سایر بخش‌های تخصصی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.