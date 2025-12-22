آغاز به کار جشنواره بینالمللی قصهگویی در کهگیلویه و بویراحمد
مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با حضور قصهگویان کودک و نوجوان دریاسوج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در جشنواره بینالمللی قصهگویی بیش از ۵۰ قصهگو در مرحله استانی به رقابت میپردازند. شهبازی با بیان اینکه این رقابتها طی دو روز برگزار و آثار ارائهشده مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد افزود: برگزیدگان استانی به مرحله کشوری راه پیدا می کنند. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به رشد صددرصدی جشنواره نسبت به سال گذشته ادامه داد: این رویداد فرهنگی با رویکرد مردمیسازی فرهنگ و بهعنوان یکی از ابزارهای مهم انتقال باورها، ارزشها و هویت فرهنگی برگزار میشود. شهبازی افزود: با توجه به هویت دینی، ملی و سبک زندگی عشایری در استان، قصهگویی یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی ما به شمار میرود. وی اضافه کرد: این جشنواره با مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه فرهنگی در حال برگزاری است و در این دوره از جشنواره قصه گویان پنجساله تا شصتساله حضور دارند. شهبازی افزود: در نهایت ۱۲ نفر در محورهای گوناگون به مرحله کشوری راه خواهند یافت. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان درباره بخشهای مختلف جشنواره گفت: قصهگویان در رشتهها و محورهای متنوعی از جمله قصههای ایثار و قهرمانی، قصههای کلاسیک، قصههای دینی، قصههای ۱۰۰ ثانیهای و سایر بخشهای تخصصی با یکدیگر به رقابت میپردازند.