پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) میگوید: توسعه پرورش دام هوشمند و اقلیم سازگار بهعنوان یک رویکرد نوین میتواند نقش موثری در افزایش بهرهوری، کاهش آسیبپذیری تولیدکنندگان، ارتقای تابآوری و در نهایت تقویت امنیت غذایی ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گلمحمدی گفت: این سازمان با بهرهگیری از شبکه گسترده موسسات تحقیقاتی، ایستگاههای پژوهشی و مراکز آموزشی خود و با همکاری دانشگاهها و بخش خصوصی، اقدامات مؤثری در زمینه اصلاح نژادهای سازگار، مدیریت پایدار مناطق، اصلاح الگوی تغذیه دام و توسعه سامانههای هوشمند انجام داده است، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاریهای بینالمللی، تبادل دانش و سرمایهگذاری مشترک است.
وی در میزگردی علمی که نمایندگان ۱۰ کشور عضو سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی (IOFS) و سفرای برخی از کشورهای عضو خلیج فارس حضور داشتند بر لزوم گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و سرمایهگذاری مشترک میان کشورهای اسلامی در راستای دامپروری هوشمند و تامین امنیت غذایی با توجه به تغییرات اقلیمی تاکید کرد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، افزود: امنیت غذایی در جهان اسلام تنها یک موضوع اقتصادی و فنی نیست، بلکه مسئلهای راهبردی، انسانی و اخلاقی است که ریشه در آموزههای دینی ما درباره عدالت، پایداری منابع و حفظ کرامت انسان دارد.
گل محمدی این نشست را فرصتی مغتنم برای همافزایی علمی و تخصصی میان کشورهای اسلامی دانست و گفت: بخش دامپروری بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک با چالشهایی نظیر تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، افزایش هزینههای تولید و تهدیدهای زیستمحیطی روبهرو است.
وی افزود: توسعه پرورش دام هوشمند و اقلیم سازگار بهعنوان یک رویکرد نوین میتواند نقش موثری در افزایش بهرهوری، کاهش آسیبپذیری تولیدکنندگان، ارتقای تابآوری و در نهایت تقویت امنیت غذایی ایفا کند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به این که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با برخورداری از برخی موسسات با بیش از ۱۰۰ سال قدمت، شبکهای گسترده از منابع انسانی متخصص و مراکز تحقیقاتی شاخص را در اختیار دارد، گفت: این سازمان دارای ۲۱ موسسه و مرکز ملی، ۳۴ مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج استانی، حدود دو هزار عضو هیات علمی و محقق و بیش از ۸ هزار نیروی انسانی است که آن را به یکی از بزرگترین و کمنظیرترین مجموعههای تحقیقاتی کشاورزی در غرب آسیا تبدیل کرده است.
گل محمدی افزود: در حوزه تحقیقات حیوانی، موسسه تحقیقات علوم دامی و همچنین موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با بیش از ۱۰۲ سال سابقه مشغول فعالیت هستند که نقش کلیدی در توسعه دامپروری و سلامت دام کشور ایفا میکنند.
معاون وزیر جهادکشاورزی در همین حال تامین غذای کافی، سالم و باکیفیت برای همه مردم را از وظایف ذاتی سازمان تات دانست و گفت: ما معتقدیم توسعه پایدار کشاورزی در منطقه بدون اتکا به علم، پژوهش و همکاریهای منطقهای و بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود و سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی بستر مناسبی برای شکلگیری این همکاریها فراهم کرده است.
وی در پایان گفت: رویکرد دامپروری هوشمند، یک مفهوم جامع است که موضوعاتی همچون مدیریت ژنتیکی پیشرفته با بهرهگیری از ژنومیکس و بیوتکنولوژی در اصلاح نژاد دامهای سازگار با اقلیم، مدیریت پایدار و بهینه تغذیه، مدیریت بهداشت و سلامت دام در مواجهه با تنشهای محیطی و گرمایی، هوشمندسازی مدیریت دام با استفاده از فناوریهای دیجیتال و سنجش از دور و تلفیق فناوریهای نوین برای ارائه راهکارهای پایدار منطقهای را دربر میگیرد..