معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل از ساخت ۸۲۰ واحد مسکن در ۴۱ بلوک قطعه یک شهدای طلاییه در شهرک سردار شهید سلیمانی اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، صمد علامه روز دوشنبه اظهار کرد: قطعه یک شهدای طلاییه واقع در شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار شهید سلیمانی شهر اردبیل در زمینی به مساحت ۳.۵ هکتار و به تعداد ۸۲۰ واحد مسکونی در ۴۱ بلوک، پنج طبقه مسکونی با متراژ ۶۹، ۷۵ و ۲ واحد با ۸۵ مترمربع در حال اجرا است.

وی افزود: در تمام بلوک‌ها تأسیسات مکانیکی، سیستم‌های گرمایش، سرمایش و لوله‌کشی‌ها با رعایت استاندارد‌های فنی و مهندسی با پیشرفت خوبی در حال اجرا است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در این واحد‌ها عملیات گچ و خاک کل واحد‌ها به پایان رسیده و سفیدکاری در بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی در حال اتمام بوده و کاشی‌کاری سرویس، حمام، آشپزخانه و سرامیک کف اتاق‌خواب‌ها و پذیرایی در بیش از ۴۰۰ واحد در حال اجراست.

علامه ادامه داد: عملیات اجرایی نمای طرح هم با استفاده از مصالح آجر نمای نسوز، سنگ نما و سیمان شسته در حال اجرا می‌باشد.

وی افزود: برنامه ما تسریع در اجرای واحد‌های نهضت ملی مسکن باکیفیت مطلوب و رعایت مسائل فنی با استفاده از مصالح استاندارد در تمام مراحل طرح بوده و با حضور کارشناسان و ناظران فنی نظارت مستمر در این واحد‌ها صورت می‌گیرد.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی گفت: مبلغ تسهیلات اعطایی از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش‌یافته و بانک ملت به عنوان مشارکت کننده در پرداخت تسهیلات این قطعه است.

علامه با بیان اینکه متقاضیان نسبت به واریز سهم آورده خود به‌موقع اقدام کنند، افزود: طبق برنامه زمان‌بندی تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری تعداد زیادی از واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی را در استان تکمیل کنیم.