بانوی ملی‌پوش دواتلون استان قم در مسابقات دواتلون بانوان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، با اختلافی اندک تا مدال طلا، به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فائزه سادات عابدینی‌نژاد، نماینده استان قم و عضو تیم ملی ایران، در مسابقات دواتلون بانوان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵که به میزبانی تهران برگزار شد، با ثبت زمان یک ساعت، ۱۰ دقیقه و ۵۶ ثانیه در جمع برترین‌های دواتلون آسیا قرار گرفت و تنها ۱۳ ثانیه با عنوان قهرمانی فاصله داشت به عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

این ورزشکار پیش از این نیز در مردادماه سال جاری در مسابقات جهانی دواتلون ۲۰۲۵ چنگدو چین به رتبه بیستم دست یافته و یک ماه قبل‌تر در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی حضور داشته است.

رقابت‌های دواتلون قهرمانی آسیا در سه بخش شامل ۵ کیلومتر دوومیدانی، ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و ۲.۵ کیلومتر دوومیدانی برگزار شد.