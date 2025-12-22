پخش زنده
«محب علی ظل میرشاه» از راهداران خراسان رضوی که حین کار در کنارگذر شمالی مشهد دچارسانحه رانندگی شده بود، جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: راهدار «محب علی ظل میرشاه» که پیش از این در جریان عملیات راهداری در کنارگذری شمالی مشهد در سانحه رانندگی آسیب دیده بود، امروز دوشنبه براثر شدت صدمات و جراحات درگذشت.
جعفر شهامت افزود: این همکار گرانقدر که در حوزه راهداری شهرستان مشهد و حدود ۱۰ روز قبل در اثر سانحه رانندگی دچار آسیب شده بود، امروز تشییع و خاکسپاری می شود.
وی اظهار داشت: همچنین «علی اصغر سمیعی زاده» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سبزوار جمعه گذشته (۲۸ آذرماه) در مسیر جاده سبزوار - بردسکن حین رسیدگی به امور مردم، براثر رخداد حادثه ای دچار آسیب شدید از ناحیه پا شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با اشاره به یکم دی ماه روز راهدار، ادامه داد: روز راهدار، نمادی از تلاش های بی وقفه راهدارانی است که در سخت ترین شرایط جوی، ضامن ایمنی و پایداری شبکه راه های کشور هستند، این بهانه فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدت های این عزیزان است.
شهامت عنوان کرد: هم اکنون بیش از ۷۰۰ راهدار در ۳۴ اداره و یا نمایندگی راهداری در شهرستان های خراسان رضوی فعالیت دارند.